Песков рассказал о росте интереса к личности Путина 

Интерес к президенту РФ с годами только возрастает, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя повышенное внимание журналистов к большой пресс-конференции.
Пресс-конференция Путина пройдет в четверг в Центре международной торговли. На нее аккредитовалось рекордное количество журналистов.
"Путин — это президент, к которому интерес с годами не теряется, а только возрастает. Второе, это, наверное, достаточно непростая обстановка в мире — это обилие конфликтных ситуаций. Третье, это роль, которую играет Россия, ведомая Путиным, в урегулировании конфликтных ситуаций. И четвертое, естественно, наша жизнь, страны, которая так или иначе связана с президентом", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".