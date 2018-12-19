Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков рассказал о росте интереса к личности Путина 

РИА Новости + ещё 1 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Интерес к президенту РФ с годами только возрастает, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя повышенное внимание журналистов к большой пресс-конференции.
Пресс-конференция Путина пройдет в четверг в Центре международной торговли. На нее аккредитовалось рекордное количество журналистов.
"Путин — это президент, к которому интерес с годами не теряется, а только возрастает. Второе, это, наверное, достаточно непростая обстановка в мире — это обилие конфликтных ситуаций. Третье, это роль, которую играет Россия, ведомая Путиным, в урегулировании конфликтных ситуаций. И четвертое, естественно, наша жизнь, страны, которая так или иначе связана с президентом", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".
Последние новости
Как с 1 января будет рассчитываться прибавка к пенсии Поклонская резко высказалась о резолюции ООН по Крыму У берегов Чукотки заметили редчайшее существо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Громкая интервенция США закончилась6
«Отравители Скрипалей» попали под санкции США94
Ядерный удар в США и другие события дня22
Трамп отдал беспрецедентный приказ по Сирии788
В Крыму нашли террориста с 12 кг тротила32
Видео
01:49
Скандал в полиции: двое насиловали, третий смотрел
Статьи Происшествия
02:18
Изнасилование на четверых: дознавательницу держала подруга
Криминал Происшествия
02:34
«Отравители Скрипалей» попали под санкции США
США В мире
00:58
В Крыму нашли террориста с 12 кг тротила
Происшествия
00:51
Водитель маршрутки избавился от пассажирки с инсультом
Происшествия
00:32
МИД раскрыл цель преследования Бутиной
Политика Статьи
02:48
Киев отказался от перемирия в Донбассе
Украина В мире
00:57
Мужчина нахамил кассирше и умер от удара
Криминал Происшествия
02:02
Главу хлебзавода «Черкизово» задержали
Криминал Происшествия
02:44
Украинского моряка не захотели арестовывать
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение