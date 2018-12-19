МИД раскрыл цель преследования Бутиной

Захарова заявила о политическом давлении США на фоне дела Бутиной

МИД России обвинил США в уголовном преследовании Марии Бутиной ради создания антироссийских настроений в американском обществе. Ранее Валерий Бутин — отец задержанной — рассказал, что в последнее время не может связаться с дочерью. Он признался, что не говорил со своей дочерью после судебного заседания, где она частично признала свою вину.

Уголовное дело против россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в США в незаконной деятельности в качестве иностранного агента в пользу РФ , было создано только для того, чтобы подогреть в американском обществе антироссийские настроения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Мы убеждены, что уголовное дело против Марии Бутиной связано исключительно со стремлением отдельных политических сил в США подстегнуть антироссийскую истерику, русофобию, найти хоть что-то, что можно хоть как-то в этой ситуации использовать в подтверждение домыслов о некоем вмешательстве нашей страны в американские внутренние дела», — сказала дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что Бутиной создали невыносимые условия содержания в тюрьме: ее перевели в блок для особо опасных преступников, не оказывали медпомощь, не выпускали из камеры по 22 часа в сутки, передает ФАН.

«Американская сторона наглядно показала, что ждет Бутину, если она откажется сотрудничать со следствием.

Нашу соотечественницу буквально заставили расписаться под абсолютно нелепыми обвинениями», — резюмировала Захарова.

На прошедшем в середине декабря в суде округа Колумбия заседании Бутина частично признала свою вину. Как следует из материалов суда, ее признание относится к обвинениям в сговоре с целью нарушения американских законов о деятельности иноагентов.

В ходе заседания Бутина дала свое согласие пойти на сделку со следствием и отказаться от судебного процесса, в котором решение по ее делу вынесли бы 12 присяжных заседателей. Одновременно с этим россиянка лишилась возможности подать аппеляцию на решение суда, передает НСН.

После соглашения на сделку Бутиной грозит тюремное заключение сроком до пяти лет или штраф в размере $250 тыс. Также возможна ее депортация в Россию, однако это решение будет принимать не суд, а «другие органы».

После этого Валерий Бутин — отец задержанной — рассказал, что в последнее время не может связаться с дочерью. Он признался, что не говорил со своей дочерью после судебного заседания, где она частично признала свою вину.

«Связь сейчас полностью отсутствует, я почти неделю не слышал голос дочери. Мне в голову приходит только одна мысль: это очередная попытка американской стороны оказать на Марию давление», — рассказал Бутин.

По его словам, отсутствие связи в американской тюрьме объясняют «техническими неполадками», однако он не верит тюремной администрации. Также он добавил, что Бутина в данный момент находится в изоляторе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Бутина пошла на сделку с американским правосудием, находясь под сильным давлением.

«Она находится в тяжелейших условиях. Уже много-много месяцев, по сути, к ней применяются своеобразные пытки… У меня есть основания полагать, что цель этих условий, которые ей были созданы, заключалась в том, чтобы сломать ее волю и вынудить ее, по сути дела, признаться в том, чего она, скорее всего, не совершала. Но, это ее решение, мы будем делать все, чтобы права нашей гражданки были обеспечены, чтобы она как можно скорее вернулась домой», — сказал дипломат.

Глава ведомства также сказал, что «понимает» решение Бутиной о сделке со следствием. По его словам, российские дипломаты потребовали, чтобы ее перевели в помещение общего содержания.

«Эта девушка несчастная наша, Бутина, сидит. Ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее происходит… Для начала я опросил всех руководителей наших спецслужб: кто такая? Никто о ней ничего не знает», — сказал глава государства.

Он добавил, что если кто и знает о деятельности Бутиной — то только в Совете Федерации , где она — по данным американских СМИ — работала помощницей тогдашнего заместителя председателя верхней палаты парламента Александра Торшина