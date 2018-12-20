России и США нужно вернуть отношения на прежний уровень, заявил Хантсман

"В настоящий момент нам необходимо возвращать отношения на прежний уровень, а не сворачивать их до чего-то совершенно несвойственного ни для моей страны, ни для России", — заявил Хантсман, обращение которого приводит посольство США в социальной сети Facebook.

По его словам, не так давно в России насчитывалось 36 американских центров, в том числе, в библиотеках и других местах, которые были расположены в 30 населенных пунктах страны, однако сейчас их количество сократилось до одного.

"К сожалению, к этому привело ослабление отношений между нашими странами", — пояснил дипломат.

Он также отметил, что в России действуют два генконсульства США — в Екатеринбурге и Владивостоке, а ранее в Санкт-Петербурге было закрыто еще одно американское консульство. "Повторюсь, это тенденция — пример отношений, которые двигаются не в том направлении", — сказал Хантсман.

Ранее ряд стран Евросоюза , а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В конце марта власти США из солидарности с Великобританией потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН , покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле и предписали покинуть резиденцию генконсула в Сиэтле до 25 апреля. Эта высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений двух стран.