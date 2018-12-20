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России и США нужно вернуть отношения на прежний уровень, заявил Хантсман 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что Вашингтону и Москве необходимо возвращать отношения на прежний уровень.
"В настоящий момент нам необходимо возвращать отношения на прежний уровень, а не сворачивать их до чего-то совершенно несвойственного ни для моей страны, ни для России", — заявил Хантсман, обращение которого приводит посольство США в социальной сети Facebook.
По его словам, не так давно в России насчитывалось 36 американских центров, в том числе, в библиотеках и других местах, которые были расположены в 30 населенных пунктах страны, однако сейчас их количество сократилось до одного.
"К сожалению, к этому привело ослабление отношений между нашими странами", — пояснил дипломат.
Он также отметил, что в России действуют два генконсульства США — в Екатеринбурге и Владивостоке, а ранее в Санкт-Петербурге было закрыто еще одно американское консульство. "Повторюсь, это тенденция — пример отношений, которые двигаются не в том направлении", — сказал Хантсман.
Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
В конце марта власти США из солидарности с Великобританией потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле и предписали покинуть резиденцию генконсула в Сиэтле до 25 апреля. Эта высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений двух стран.
После этого в МИД России вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им было предписано покинуть территорию РФ до 5 апреля. Кроме того, закрылось генконсульство США в Санкт-Петербурге.
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Комментарии2
Политика , В мире , Джон Хантсман , Сергей Скрипаль , МИД , ЕС , ООН , Москва , США
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