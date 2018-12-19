В МИД негативно оценили роль Волкера на Украине

"О роли господина Волкера мы уже говорили неоднократно. Сначала мы намекали, потом пришлось говорить открытым текстом, потому что эта роль — исключительно немиротворческая", — заявила Захарова в ходе брифинга.

"Заявления, те акции, за которыми стоит этот официальный представитель администрации США — они носят немиротворческий характер и не нацелены на сближение позиций внутри украинского общества или посреднические усилия, которые призваны, возможно, к реализации минских договоренностей, хотя причем здесь США?", — отметила она.

Ранее спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море. Кроме того, он заявил, что не исключает в случае необходимости дополнительных поставок летального оружия в ответ на запрос Украины.

Подобные заявления звучали после инцидента в Керченском проливе.

Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.