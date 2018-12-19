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В МИД негативно оценили роль Волкера на Украине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роль спецпредставителя США на Украине Курта Волкера исключительно немиротворческая, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"О роли господина Волкера мы уже говорили неоднократно. Сначала мы намекали, потом пришлось говорить открытым текстом, потому что эта роль — исключительно немиротворческая", — заявила Захарова в ходе брифинга.
"Заявления, те акции, за которыми стоит этот официальный представитель администрации США — они носят немиротворческий характер и не нацелены на сближение позиций внутри украинского общества или посреднические усилия, которые призваны, возможно, к реализации минских договоренностей, хотя причем здесь США?", — отметила она.
Ранее спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море. Кроме того, он заявил, что не исключает в случае необходимости дополнительных поставок летального оружия в ответ на запрос Украины.
Подобные заявления звучали после инцидента в Керченском проливе.
Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
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