Москва отреагировала на планы Турчинова

«Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию», — пояснила Захарова, добавив, что при этом многие партнеры Киева ищут пути деэскалации конфликта.

По словам представительницы ведомства, подобным заявлением Украина подтверждает, что провокация стала «визитной карточкой нынешнего режима» в стране.

19 декабря Турчинов заявил, что Киев готовит еще один поход военных кораблей через Керченский пролив. По его словам, в случае «отступления» Украины Россия предъявит миру новые морские границы в Черном море, ею же и определенные, что, в свою очередь, де-факто «легализует оккупацию Крыма».

Турчинов подчеркнул, что с осуществлением нового прохода медлить нельзя. По его словам, необходимо также задействовать в нем представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы «доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил».

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины, которые незаконно пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться и начали опасное маневрирование. 24 украинских моряка, находившихся на борту судов, были арестованы на два месяца. Также было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.