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МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море 

News.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По её словам, находящиеся там силы необходимы для охраны Крымского моста.
«Я напомню, с самого начала заявлений о планах строительства которого мы слышали прямые призывы официальных лиц Украины — политиков и силовиков, которые подчиняются киевскому режиму — к уничтожению этого объекта инфраструктуры», — подчеркнула она.
Захарова добавила, что присутствующие в Азовском море российские военные силы также обеспечивают безопасность судоходства, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Россия выразила недоумение по поводу радости Украины из-за принятой ООН резолюции по милитаризации Крыма. Дело в том, что поддержали принятие документа меньше трети стран — членов организации, поэтому не совсем понятно, что «празднует» Киев.
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