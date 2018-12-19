МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море

По её словам, находящиеся там силы необходимы для охраны Крымского моста.

«Я напомню, с самого начала заявлений о планах строительства которого мы слышали прямые призывы официальных лиц Украины — политиков и силовиков, которые подчиняются киевскому режиму — к уничтожению этого объекта инфраструктуры», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что присутствующие в Азовском море российские военные силы также обеспечивают безопасность судоходства, передаёт РИА Новости