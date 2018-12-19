В МИД отреагировали на решение США вывести войска из Сирии

"Очень важная история, которая может проистекать из этого решения, это настоящая, реальная перспектива для политического урегулирования", — сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Она напомнила, что войска США в Сирии находились незаконно, без соответствующего приглашения правительства республики и без каких-либо резолюций Совбеза ООН

Захарова также подчеркнула, что с выводом американских войск в таких местах, как Эт-Танф и Рукбан, которые находились в зоне дислокации оккупационных войск и в зоне поддержки боевиков, "появится надежда и перспектива на мирное урегулирование".

"Надежда на то, что и эти точки на карте Сирии пойдут путем Алеппо и многих других городов и пунктов, которые уже вернулись к мирной жизни. Пока там находились американцы, такой надежды не было", — добавила представитель МИД РФ.

*Запрещённая в России террористическая организация