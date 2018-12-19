Решение Соединенных Штатов Америки о выводе собственных войск из Сирии создает настоящую перспективу для политического урегулирования в арабской республике, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник Белый дом объявил, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над террористической группировкой "Исламское государство"* не означает прекращения существования коалиции. Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что все сотрудники госдепартамента США будут эвакуированы из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены в период от 60 до 100 дней.
"Очень важная история, которая может проистекать из этого решения, это настоящая, реальная перспектива для политического урегулирования", — сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Она напомнила, что войска США в Сирии находились незаконно, без соответствующего приглашения правительства республики и без каких-либо резолюций Совбеза ООН.
Захарова также подчеркнула, что с выводом американских войск в таких местах, как Эт-Танф и Рукбан, которые находились в зоне дислокации оккупационных войск и в зоне поддержки боевиков, "появится надежда и перспектива на мирное урегулирование".
"Надежда на то, что и эти точки на карте Сирии пойдут путем Алеппо и многих других городов и пунктов, которые уже вернулись к мирной жизни. Пока там находились американцы, такой надежды не было", — добавила представитель МИД РФ.
*Запрещённая в России террористическая организация