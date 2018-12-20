Путин объяснил символизм Крымского моста

Крымский мост среди прочего является символом воссоединения полуострова с Россией . Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент страны Владимир Путин

Глава государства упомянул об этом, отвечая на вопрос журналиста из Якутии о другом мосте — необходимом, по его словам, региону инженерном сооружении через реку Лену.

По словам Путина, Крымский мост не только дал Крыму возможность развиваться, но и стал символом воссоединения полуострова с Россией.

Президент подчеркнул, что будущий мост через Лену должен быть таким же: проект дорог, поэтому перед его реализацией следует выяснить, есть ли возможности для развития экономики и инфраструктуры всего региона.

Путин добавил, что, вероятнее всего, мост через Лену будет построен, если об этом договорятся профильные ведомства.

Несколько минут спустя, отвечая на другой вопрос, Путин посетовал, что Запад называет аннексией воссоединение Крыма с Россией, тогда как никакой аннексии на самом деле не было, а был референдум.