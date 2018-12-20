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Путин назвал спецслужбы опорой России 

Газета.Ru + ещё 21 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте ко Дню работника органов безопасности заявил, что спецслужбы являются "опорой государства". Слова президента передает ТАСС.
"Отечественные спецслужбы, и так было всегда, — это важнейшая опора нашего государства", — заявил Путин.
При этом российский президент подчеркнул, что спецслужбы выполняют "множество серьезных задач", главной из которых является борьба с терроризмом.
Ранее Путин во время ежегодной пресс-конференции прокомментировал пытки в колониях.
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Политика , Армия , Другое , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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