Путин назвал спецслужбы опорой России 

Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте ко Дню работника органов безопасности заявил, что спецслужбы являются "опорой государства". Слова президента передает ТАСС.
"Отечественные спецслужбы, и так было всегда, — это важнейшая опора нашего государства", — заявил Путин.
При этом российский президент подчеркнул, что спецслужбы выполняют "множество серьезных задач", главной из которых является борьба с терроризмом.
Ранее Путин во время ежегодной пресс-конференции прокомментировал пытки в колониях.