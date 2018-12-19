В МИД России прокомментировали ультиматум США по ракетам

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанный в 1987 году, был «подогнан» для уничтожения конкретных типов вооружений, и верификационные процедуры в отношении них были завершены много лет назад, заверил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. И в этом отношении, подчеркнул дипломат, Москва полностью выполнила положения договора.

«Что же касается демонстрации ракеты [9М729], то здесь есть несколько аспектов. Договор РСМД от нас этого не требует», — сказал Рябков в интервью газете «Коммерсантъ».

Он добавил, что демонстрация данной ракеты американской стороне будет проявлением «повышенной транспарентности» со стороны России.

Ранее Вашингтон обвинил Москву в невыполнении положений ДРСМД. В частности, США считают, что российские военные скрывают настоящие спецификации ракеты 9М729 и требуют ее демонстрации. Москва подобные обвинения в свой адрес отвергает.

Рябков также заявил, что решение США о выходе из ДРСМД является окончательным. По его словам, Вашингтон по двусторонним каналам на высоком политическом уровне подтвердил свое решение Москве. Замглавы российского МИДа подчеркнул, что Вашингтон, в целом, желает избавиться от «неудобных договорных запретов».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выход США из ДРСМД вызывает обеспокоенность у российской стороны, передает РИА «Новости» . По словам главы государства,

речь идет о самых серьезных последствиях — вплоть до обрушения архитектуры контроля над вооружениями.

«Такой шаг будет иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность, фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения», — сказал Путин.

Он также добавил, что США изначально «не особо скрывали» свое желание выйти из договора.

В то же время, несмотря на позицию Вашингтона, российский президент не видит помех на пути обсуждения с другими государствами модернизации ДРСМД или выработки нового соглашения в этой сфере.

«Да, действительно, с этим договором есть определенные сложности, в нем не участвуют другие страны, обладающие ракетами средней и меньшей дальности. Но что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению или приступить к обсуждению параметров нового договора?» — задался вопросом Путин.

По мнению Путина, какими бы ни были претензии к договору, в современных условиях он является стабилизирующим фактором и призван поддерживать определенный уровень предсказуемости и сдержанности в военной сфере.

«В случае же слома договора со стороны США мы будем вынуждены принять дополнительные меры, укрепляющие нашу безопасность», — предупредил российский лидер.

Он также в очередной раз заверил, что российская сторона открыта для любых предложений и инициатив, которые способны привести к укреплению международной безопасности, в том числе по предотвращению новой гонки вооружений.

«Уверен, что это в интересах не только России, но Соединенных Штатов и всего мира», — обратил внимание глава государства.

Правда, выступая на коллегии Минобороны РФ в понедельник, 18 декабря, Путин критически оценил сам договор, заключенный в 1987 году советским лидером Михаилом Горбачевым и американским президентом Рональдом Рейганом

«Ликвидировались ракеты наземного базирования. А у Советского Союза не было других. У США были — и морского, и воздушного базирования. А у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение — одному Богу известно», — сказал Путин.

В свою очередь, бывший лидер СССР Михаил Горбачев не согласился с этими словами президента, передает РИА «Новости». Он также добавил, что в рамках ДРСМД были уничтожены сотни американских и советских ракет. Горбачев подчеркнул, что ракеты воздушного базирования охватывались договором СНВ.