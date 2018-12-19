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В Крыму заявили, что Марин Ле Пен собирается посетить полуостров в апреле 

ТАСС + ещё 3 39 минут назад
Фото: Reuters
Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен рассчитывает посетить Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) 19 апреля. Об этом заявил в среду сопредседатель "Деловой России" и Оргкомитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров по итогам встречи с лидером партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в Париже.
"Мы получили подтверждение о том, что Марин Ле Пен планирует участвовать именно 19 апреля в пленарном заседании в Ялте", — заявил он.
"Также Луи Алио как вице-председатель "Национального объединения" также будет принимать участие. Это позволит на месте в Крыму обсудить многие вопросы", — добавил он. Назаров уточнил, что обсуждения затронут сферу экономики и политики, а также "вопрос российского Крыма". "То, что "Национальное объединение" признает Крым российским, это очень важно, потому что политика двойных стандартов, которая в мире еще есть, вводит в заблуждение многих", — отметил он.
По его словам, организаторы ожидают порядка 50 французских политиков и предпринимателей на данном форуме.
Пятый юбилейный Ялтинский международный экономический форум пройдет 17-20 апреля 2019 года. Ожидается, что в нем примет участие 3 тыс. участников из более чем 100 стран мира. Делегация из Франции станет почетным гостем на ЯМЭФ.
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