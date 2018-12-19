Горбачев поспорил с Путиным об одностороннем разоружении СССР

Экс-президент СССР Михаил Горбачев не согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности произошло одностороннее разоружение Советского Союза. Ранее российский лидер выразил серьезную обеспокоенность заявлениями американских властей о выходе из ДРСМД.

Бывший первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев не согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности произошло одностороннее разоружение Советского Союза.

«Согласно договору РСМД были уничтожены сотни ракет — как советских, так и американских. В рамках ДРСМД были уничтожены ракеты «Першинг — 2», которые находились на территории ФРГ. Эти ракеты могли достичь СССР за 10 минут», — сказал экс-политик.

По его словам, значительная часть ракет всех видов базирования сокращалась согласно заявлениям президентов США и СССР осенью 1991 года, а ракеты воздушного базирования подпадали под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, передает ФАН.

Несколькими часами ранее на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Путин заявил, что договор о ракетах средней и меньшей деятельности был невыгоден СССР.

«Ликвидировались ракеты наземного базирования, а у Советского Союза не было других, у США — были и морского, и воздушного базирования, а у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза — это было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение, одному богу известно, но это было сделано, а наши партнеры продолжали развивать такие системы, повторяю, морского и воздушного базирования», — объяснил президент свою позицию.

Президент также выразил серьезную обеспокоенность заявлениями американских властей о выходе из ДРСМД. По его словам,

такой шаг будет иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность.

Фактически, по мнению российского лидера, в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения.

«В качестве предлога для одностороннего выхода из договора Соединенные Штаты используют уже привычный и даже тривиальный способ — бездоказательные обвинения России в нарушении своих обязательств по договору, который сами уже и нарушили, причем нарушили давно», — пояснил Путин.

Он подчеркнул, что размещение систем морского базирования Aegis в Румынии, а затем в Польше в ближайшее время — это прямое нарушение ДРСМД.

«Потому что эти установки могут использоваться и, собственно говоря, на море, и используются для запуска ракет такого типа. Теперь они, в нарушение договора, появились на территории, на земле», — детализировал политик.

Глава государства добавил, что в ДРСМД кроме США и России не участвуют другие страны, обладающие ракетами средней и меньшей дальности, выразив готовность к диалогу об их присоединении к действующему соглашению или к обсуждению параметров нового договора.

«Подчеркну: какими бы ни были претензии к договору, в современных условиях он исполняет роль стабилизирующего фактора, работает на поддержание определенного уровня предсказуемости и сдержанности в военной сфере. В случае же слома договора со стороны Соединенных Штатов — я уже говорил об этом публично и считаю необходимым в этой аудитории еще раз прямо заявить — мы будем вынуждены принять дополнительные меры, укрепляющие нашу безопасность», — резюмировал Путин.

В этой связи официальный представитель главы Пентагона Эрик Пэхон заявил, что подобные заявления не указывают на стремление Москвы к деэскалации ситуации вокруг ДРСМД. Он добавил, что российская сторона не соблюдает международные нормы, передает НСН.

Осенью 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о РСМД. Глава Белого дома также предупредил, что Штаты продолжат наращивать свой ядерный арсенал, пока Россия и Китай «не придут в себя». Кремль нашел такие заявления президента США чрезвычайно опасными, поскольку это фактически объявление о намерении ввязаться в гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение впервые в истории позволило ликвидировать целый класс вооружений.

Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000 — 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. К июню 1991 года договор был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов (из них около половины — произведенные ракеты, не находившиеся на боевом дежурстве); США — 846 комплексов.