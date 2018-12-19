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Кремль озадачился судьбой арестованных косаток и белух 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кремль намерен обратиться к губернатору Приморья Олегу Кожемяко по поводу косаток и белух, которые находятся под арестом в Находке, заявил пресс— секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 19 декабря.
Песков подчеркнул, что в Кремле хорошо осведомлены о происходящем в Находке.
«Там огромное количество выловленных белух, это молодые особи, которые были выловлены для последующей перепродажи и поставки в океанариумы, в том числе в Китай», — сказал он.
По его словам, эксперты давно бьют тревогу о судьбе этих млекопитающих, так как лишенные движения животные замерзают. Песков пояснил, что законодательного запрета на вылов морских животных нет.
Представитель Кремля также уточнил, что глава государства пока не ознакомился с обращением американской актрисы Памелы Андерсон, которая попросила Владимира Путина пресечь отлов диких косаток и белух в Приморском крае.
Актриса выразила надежду на то, что животных скоро выпустят из «китовой тюрьмы». В декабре прошлого года она выступила в Кремле, где призвала российские власти серьезно отнестись к вопросу решения экологических проблем.
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