Кремль озадачился судьбой арестованных косаток и белух

Песков подчеркнул, что в Кремле хорошо осведомлены о происходящем в Находке.

«Там огромное количество выловленных белух, это молодые особи, которые были выловлены для последующей перепродажи и поставки в океанариумы, в том числе в Китай», — сказал он.

По его словам, эксперты давно бьют тревогу о судьбе этих млекопитающих, так как лишенные движения животные замерзают. Песков пояснил, что законодательного запрета на вылов морских животных нет.

Представитель Кремля также уточнил, что глава государства пока не ознакомился с обращением американской актрисы Памелы Андерсон , которая попросила Владимира Путина пресечь отлов диких косаток и белух в Приморском крае.

Актриса выразила надежду на то, что животных скоро выпустят из «китовой тюрьмы». В декабре прошлого года она выступила в Кремле, где призвала российские власти серьезно отнестись к вопросу решения экологических проблем.