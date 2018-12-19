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В Совбезе назвали главную угрозу на южных рубежах России 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Запрещенная террористическая группировка "Исламское государство"* остается наибольшей угрозой безопасности на южных рубежах России, заявил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Наиболее серьезную угрозу безопасности южных рубежей России сейчас представляет деятельность ИГИЛ*. В ее рядах находится немало граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, а также уроженцев Китая и России", — сказал Венедиктов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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