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Путин связал дело Скрипалей с русофобией 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции сравнил реакцию мирового сообщества на дело Скрипалей и убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашогджи.
Путин отметил, что в случае с покушением на Скрипалей последовали санкции, а по делу Хашогджи — тишина. По мнению президента, это русофобский подход, цель которого — сдержать развитие России как возможного конкурента.
"Не было бы Скрипалей, придумали бы что-то еще", — сказал Путин.
В марте 2018 года в английском Солсбери обнаружили 66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, находившихся без сознания. По версии Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Отец и дочь выжили.
В Лондоне обвинили в покушении Россию. Москва все обвинения по этому делу отвергает.
После отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Аналогичные меры в знак солидарности с Лондоном приняли в США, Канаде, Австралии, на Украине и в ряде европейских стран. Также против РФ были введены санкции.
Американский журналист Хашогджи, о котором упомянул Путин, был убит в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018-го. Сначала власти Саудовской Аравии утверждали, что он свободно покинул здание, но 20 октября объявили, что он погиб в результате внезапно начавшейся драки.
Президент США Дональд Трамп пообещал сохранить отношения с Саудовской Аравией, несмотря на случившееся, хотя сначала шла речь о санкциях против этой страны, а Трамп грозил виновным «суровым наказанием».
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