Путин связал дело Скрипалей с русофобией

Путин отметил, что в случае с покушением на Скрипалей последовали санкции, а по делу Хашогджи — тишина. По мнению президента, это русофобский подход, цель которого — сдержать развитие России как возможного конкурента.

"Не было бы Скрипалей, придумали бы что-то еще", — сказал Путин.

В марте 2018 года в английском Солсбери обнаружили 66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, находившихся без сознания. По версии Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Отец и дочь выжили.

В Лондоне обвинили в покушении Россию. Москва все обвинения по этому делу отвергает.

После отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Аналогичные меры в знак солидарности с Лондоном приняли в США, Канаде, Австралии, на Украине и в ряде европейских стран. Также против РФ были введены санкции.

Американский журналист Хашогджи, о котором упомянул Путин, был убит в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018-го. Сначала власти Саудовской Аравии утверждали, что он свободно покинул здание, но 20 октября объявили, что он погиб в результате внезапно начавшейся драки.