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Жириновский предложил выбирать президента России весной 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с идеей переноса единого дня голосования с осени на весну. Выборы всех уровней, в том числе и президентские, он предлагает проводить в апреле.
По мнению парламентария, единым днём голосования должен стать последний понедельник апреля. Жириновский добавил, что на воскресный день в конце апреля выборы назначать не стоит, поскольку они могут совпасть с Пасхой.
Своё предложение лидер ЛДПР высказал на пленарном заседании Госдумы. При этом отметил, что глав регионов лучше не выбирать, а назначать, установив для партий определенные квоты, передает РИА Новости.
В настоящее время в качестве единого дня голосования в РФ установлено второе воскресенье сентября.
Ранее News.ru сообщал о предложении лидера ЛДПР переименовать должность главы государства. Он заявил, что слово «президент» является «чужим» для русских людей и предложил называть российского лидера «начальником», «правителем» или же «председателем».
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