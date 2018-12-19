Россия рассчитывает, что Армения найдет мужество противостоять шантажу США

В октябре Ереван посетил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон . В своем выступлении перед журналистами он, комментируя конфликт вокруг Нагорного Карабаха, отметил, что американское "оружие в любом случае лучше российского". Болтон также посоветовал Еревану "избавиться от исторических клише" в своих международных отношениях.

"На фоне происходящих в нынешнем году радикальных перемен в стране вмешательство Вашингтона в ее внутренние и внешнеполитические дела становится все более бесцеремонным", — сказал Карасин.

По словам дипломата, Болтон оскорбительно назвал исторический опыт армянского народа "историческими клише", а также велел Армении покупать американское оружие и как можно скорее присоединиться к антииранским санкциям.

"Если такова публичная сторона американо-армянских отношений, то можно лишь представить, какое "выкручивание рук" происходит за кулисами", — отметил Карасин.

"Рассчитываем, что нынешнее руководство Армении, получившее на парламентских выборах необходимый мандат, найдет в себе мужество противостоять неприкрытому внешнему шантажу и давлению, будет отстаивать суверенное право самостоятельно принимать решения, сообразуясь с национальными интересами", — подчеркнул замглавы МИД РФ.