Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Россия адекватно отреагирует на появление на Украине новой американской военной базы, передает РИА "Новости".
Таким образом он прокомментировал публикации о том, что власти Украины пытаются убедить США в необходимости размещения военной базы на территории страны.
"Мы слышали об этом. Похоже, киевский режим уже не знает, как еще доказать США свою преданность", — сказал Карасин.
Он также отметил, что подобные действия приведут к ухудшению безопасности в регионе.
"Россия со своей стороны вынуждена будет адекватно реагировать", — добавил он.
Карасин подчеркнул, что военная база США негативно скажется на перспективе урегулирования конфликта в Донбассе.
Ранее сообщалось, что британский разведывательный корабль вошел в Черное море.