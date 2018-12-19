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МИД пообещал адекватную реакцию на появление военной базы США на Украине 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Россия адекватно отреагирует на появление на Украине новой американской военной базы, передает РИА "Новости".
Таким образом он прокомментировал публикации о том, что власти Украины пытаются убедить США в необходимости размещения военной базы на территории страны.
"Мы слышали об этом. Похоже, киевский режим уже не знает, как еще доказать США свою преданность", — сказал Карасин.
Он также отметил, что подобные действия приведут к ухудшению безопасности в регионе.
"Россия со своей стороны вынуждена будет адекватно реагировать", — добавил он.
Карасин подчеркнул, что военная база США негативно скажется на перспективе урегулирования конфликта в Донбассе.
Ранее сообщалось, что британский разведывательный корабль вошел в Черное море.
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