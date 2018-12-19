МИД пообещал адекватную реакцию на появление военной базы США на Украине

Таким образом он прокомментировал публикации о том, что власти Украины пытаются убедить США в необходимости размещения военной базы на территории страны.

"Мы слышали об этом. Похоже, киевский режим уже не знает, как еще доказать США свою преданность", — сказал Карасин.

Он также отметил, что подобные действия приведут к ухудшению безопасности в регионе.

"Россия со своей стороны вынуждена будет адекватно реагировать", — добавил он.

Карасин подчеркнул, что военная база США негативно скажется на перспективе урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее сообщалось, что британский разведывательный корабль вошел в Черное море.