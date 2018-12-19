РФ отвергла претензии Киева к пограничникам

РФ отвергла обвинения в незаконности действий пограничников в Черном море

Ранее три корабля украинских ВМС — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — устроили провокацию, нарушив границу России — вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками и сотрудниками СБУ были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в связи с этим Киев обратится в международный суд ООН

Россия категорически отвергает любые обвинения в свой адрес относительно якобы агрессивных и незаконных действий в Азово-Керченской акватории и Черном море. Никаких нарушений норм международного права российскими пограничниками допущено не было"