В МИД рассказали, почему нет смысла проводить «нормандский саммит»

Григорий Карасин. Обязательным условием для проведения саммита "нормандского формата" по Украине является принятие Киевом закона о статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера, а также отвод сил и средств в населенных пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ

Как указал дипломат, в обозримой перспективе встреч "нормандской четверки" на уровне президентов или министров иностранных дел не планируется, однако это не означает, что данный формат утратил актуальность.

"Что касается созыва саммита в "нормандском формате", то непременным условием для этого должно стать выполнение Киевом договоренностей, достигнутых ранее лидерами "квартета" на встречах "в верхах" в 2015-2016 годах в Париже и Берлине", — сказал Карасин.

По его словам, речь, в частности, идет "о принятии закона об особом статусе Донбасса с включением в него "формулы Штайнмайера ", а также осуществлении разведения сил и средств сторон на линии соприкосновения в трех "пилотных" районах — в населенных пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская".

"Встреча ради самой встречи никому сегодня не нужна", — подчеркнул он.