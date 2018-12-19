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В МИД рассказали, почему нет смысла проводить «нормандский саммит» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AP Photo
Обязательным условием для проведения саммита "нормандского формата" по Украине является принятие Киевом закона о статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера, а также отвод сил и средств в населенных пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Как указал дипломат, в обозримой перспективе встреч "нормандской четверки" на уровне президентов или министров иностранных дел не планируется, однако это не означает, что данный формат утратил актуальность.
"Что касается созыва саммита в "нормандском формате", то непременным условием для этого должно стать выполнение Киевом договоренностей, достигнутых ранее лидерами "квартета" на встречах "в верхах" в 2015-2016 годах в Париже и Берлине", — сказал Карасин.
По его словам, речь, в частности, идет "о принятии закона об особом статусе Донбасса с включением в него "формулы Штайнмайера", а также осуществлении разведения сил и средств сторон на линии соприкосновения в трех "пилотных" районах — в населенных пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская".
"Встреча ради самой встречи никому сегодня не нужна", — подчеркнул он.
Как отметил Карасин, переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным в графике министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова также нет.
"Формула Штайнмайера" (Франк-Вальтер Штайнмайер — президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ — ред.) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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