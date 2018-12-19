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Понятия «Запад» больше нет, заявили в Совбезе 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Запад" как единое понятие больше не существует, заявил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
События 2018 года показали, что "Запад" как единое понятие, как однородный клуб государств с общими интересами — это уже что-то из области истории, а не современной политики. Оказалось, что у каждого из этих игроков могут быть свои уникальные приоритеты, не совпадающие с интересами партнеров. В качестве примера уместно вспомнить о расхождениях позиций США и Европы по региональной безопасности, экономических противоречиях и торговых войнах, наконец, о трениях внутри НАТО", — сказал Венедиктов.
По его мнению, в этом нет ничего странного. "Разнонаправленность интересов — это абсолютно нормальное, объективное явление мировой политики. Конечно, многим западным русофобам проще искать здесь мифическую "руку Москвы", чем налаживать нормальный, равноправный диалог с выходом на взаимовыгодные решения", — сказал помощник секретаря Совбеза РФ.
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