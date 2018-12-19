В Токио настроены на упорные переговоры с Москвой по мирному договору

Правительство Японии настроено на упорные переговоры с Москвой по проблеме мирного договора. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, отвечая на вопросы по поводу протеста, который заявил Токио России в связи со строительством жилья для военнослужащих на южной части Курил.

"Для коренного разрешения этой проблемы, — сказал он, — нужно разрешить проблему северных территорий и заключить мирный договор с Россией. На основе этой базисной позиции мы будем вести упорные переговоры с Россией".

Ранее информационное агентство Kyodo сообщило, что правительство Японии выразило протест в связи со строительством жилья для военнослужащих на южных Курильских островах. Соответствующее заявление было сделано по дипломатическим каналам в Москве, передало Киодо со ссылкой на МИД страны.

"Строительство таких объектов, — цитирует агентство текст заявления, — ведет к усилению присутствия российских вооруженных сил на четырех северных островах, что противоречит позиции Японии в отношении этих территорий".

Накануне о намерении заявить протест России в связи с этим вопросом сообщил глава японского МИД Таро Коно на пресс-конференции в Токио.

Ранее на этой неделе начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев сообщил, что общежития для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир будут заселены до конца 2018 года. Он также уточнил, что еще два аналогичных общежития были сданы в эксплуатацию в 2017 году. Еще три — два на Итурупе и одно на Кунашире — предполагается построить и заселить в 2019 году.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.