Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Япония выразила протест России
Япония выразила протест России

В Токио настроены на упорные переговоры с Москвой по мирному договору 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Правительство Японии настроено на упорные переговоры с Москвой по проблеме мирного договора. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, отвечая на вопросы по поводу протеста, который заявил Токио России в связи со строительством жилья для военнослужащих на южной части Курил.
"Для коренного разрешения этой проблемы, — сказал он, — нужно разрешить проблему северных территорий и заключить мирный договор с Россией. На основе этой базисной позиции мы будем вести упорные переговоры с Россией".
Ранее информационное агентство Kyodo сообщило, что правительство Японии выразило протест в связи со строительством жилья для военнослужащих на южных Курильских островах. Соответствующее заявление было сделано по дипломатическим каналам в Москве, передало Киодо со ссылкой на МИД страны.
"Строительство таких объектов, — цитирует агентство текст заявления, — ведет к усилению присутствия российских вооруженных сил на четырех северных островах, что противоречит позиции Японии в отношении этих территорий".
Накануне о намерении заявить протест России в связи с этим вопросом сообщил глава японского МИД Таро Коно на пресс-конференции в Токио.
Ранее на этой неделе начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев сообщил, что общежития для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир будут заселены до конца 2018 года. Он также уточнил, что еще два аналогичных общежития были сданы в эксплуатацию в 2017 году. Еще три — два на Итурупе и одно на Кунашире — предполагается построить и заселить в 2019 году.
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
ТАСС: последние новости
Токио выразил протест России в связи со строительством общежитий для военных на Курилах Песков заявил, что не слышал об идее размещения военных Белоруссии на границе РФ и Украины Бизнес-ассоциации ждут роста цен из-за новых условий продаж топлива корпоративным клиентам
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония выразила протест России26
Мэр объяснился за покрашенный белой краской снег12
На петербуржцев сбросили сотни тысяч рублей37
Дочь Тереховой заявила о травле после эфира на Первом4
Гостей Венедиктова атаковал мужчина с пистолетом35
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:58
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Шоу-бизнес
01:32
«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь
В мире Статьи
01:01
Как российская армия будет принуждать Украину к миру
Армия Статьи
00:36
На петербуржцев сбросили сотни тысяч рублей
Общество
04:50
Горбачев поспорил с Путиным
Политика Армия
02:01
В Москве найден мертвым крупный бизнесмен
Происшествия
00:15
Опубликовано видео смерти Деда Мороза
Происшествия
00:27
Стало известно о гибели россиянина в Сирии
Происшествия
00:18
Дибров открестился от передачи про «заразный» рак
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение