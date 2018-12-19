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Сравнившую пенсионера с животным камчатскую чиновницу наказали 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В пресс-службе администрации Камчатского края сообщили, как наказали чиновницу, которая сравнила с животным пенсионера, пришедшего с обрезом к зданию местного правительства.
Состоялось заседание комиссии по соблюдению правил служебного поведения. Чиновницу решено «привлечь к дисциплинарной ответственности в форме замечания». Поясняется, что речь идет о документально оформленном дисциплинарном взыскании.
Указанная сотрудница работает программистом в подведомственном краевому министерству финансов КГБУ «Центр финансового обеспечения», передает РИА «Новости».
Против пенсионера возбуждены уголовные дела за незаконное ношение и переделку огнестрельного оружия, сообщает УМВД по региону.
19 ноября правоохранители задержали у здания правительства Камчатского края пенсионера с обрезом. Процесс задержания сняли сотрудницы администрации. Одна из женщин заявила, что мужчину нужно усыпить как опасное животное, позже ролик стал распространяться в соцсетях.
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