Сравнившую пенсионера с животным камчатскую чиновницу наказали

В пресс-службе администрации Камчатского края сообщили, как наказали чиновницу, которая сравнила с животным пенсионера, пришедшего с обрезом к зданию местного правительства.

Состоялось заседание комиссии по соблюдению правил служебного поведения. Чиновницу решено «привлечь к дисциплинарной ответственности в форме замечания». Поясняется, что речь идет о документально оформленном дисциплинарном взыскании.

Против пенсионера возбуждены уголовные дела за незаконное ношение и переделку огнестрельного оружия, сообщает УМВД по региону.

19 ноября правоохранители задержали у здания правительства Камчатского края пенсионера с обрезом. Процесс задержания сняли сотрудницы администрации. Одна из женщин заявила, что мужчину нужно усыпить как опасное животное, позже ролик стал распространяться в соцсетях.