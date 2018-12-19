В МИД рассказали о возможном визите Лаврова на Кубу

Вопрос возможного визита главы российского МИД на Кубу остается в повестке дня, его предстоит согласовать в удобные для обеих сторон сроки, сообщил во вторник российским журналистам во вторник директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Безусловно, в рамках возможных поездок министра в регион Кубе принадлежит особое место", — сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли визит Лаврова на Кубу.

По словам дипломата, "руководство МИД, безусловно, рассматривает возможность личных контактов со своими коллегами из государств Латинской Америки".

"Такой визит будет согласован в сроки, которые будут удобными для двух министров", — сказал Щетинин, отметив, что вопрос остается на повестке дня.

"Хочу сказать, что контакты осуществляются между ними не только в столицах наших стран, но и в международных форматах, это постоянное товарищеское конструктивное взаимодействие по очень широкому кругу внешнеполитических вопросов. Мы говорим как друзья, как страны, которые подставляют плечо в тех ситуациях, которые требуют нашего внешнеполитического взаимодействия", — добавил он.