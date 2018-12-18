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В МИД рассказали о переговорах с ЕС по Латинской Америке 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕС и РФ провели в Брюсселе конструктивные и профессиональные консультации по ключевым проблемам Латиноамериканского региона, стороны обнаружили совпадение подходов по ряду вопросов, договорились продолжить диалог, сообщил российским журналистам во вторник директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Провели в Брюсселе очередной раунд консультаций по Латиноамериканской тематике с представителями европейской внешнеполитической службы. Состоялся хороший, конструктивный разговор по основным тенденциям развития региона, приоритетным направлениям сотрудничества с ним, соответственно, ЕС и России", — сказал дипломат.
По его словам, "диалог в свое время велся достаточно активно, он прервался в 2012 году, и сейчас он был возобновлен по инициативе наших партнеров в ЕС".
"Мы обменялись мнениями, как мы видим Латинскую Америку и Карибский бассейн в нынешних, очень непростых условиях политических трансформаций, которые переживает этот регион, основные проблемы этого региона, связанные с усилившимися там миграционными потоками и с незаконным оборотом наркотиков, с задачами противодействия коррупции, то есть целый ряд конкретных, очень предметных вещей. Очень важно было, что мы с единых, совпадающих позиций подходили к принципам выстраивания торгово-экономического сотрудничества с Латинской Америкой на основе открытости наших экономик, торговых режимов, без протекционизма, говорили о взаимодействии с Латинской Америкой в межрегиональном формате, со стороны партнеров в ЕС, в РФ — со стороны Евразийского экономического союза", — сообщил Щетинин.
Он отметил, что "в целом есть очень хорошее поле совпадающих подходов". "Поэтому мы договорились, что такой диалог будет продолжаться, мы приветствуем такой позитивный, конструктивный подход наших партнеров", — заключил он.
"Это был профессиональный диалог, мы с большим удовлетворением увидели, что наши собеседниками являются профессиональными экспертами по региону, мы прекрасно понимаем и вместе увидели, что такой разговор экспертный по Латинской Америке необходим, для того чтобы мы лучше понимали, что делают в регионе наши партнеры, их задачи, их цели, это одна часть. И во-вторых, чтобы мы видели и могли, возможно, впоследствии формулировать для себя те сферы взаимного приложения интересов, которые отвечали бы нашим совместным интересам. Если мы в этом деле продвинемся, это будет очень важно", — добавил он.
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