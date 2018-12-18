Почему Путин упрекает США в нежелании договариваться с Китаем

На итоговой коллегии Минобороны не могло обойтись без разговора о ДРСМД — предстоящий выход США из договора остается одной из главных тем мировой повестки. Позиция России хорошо известна — мы против разрыва соглашения и уж тем более не принимаем упреков в одностороннем его нарушении. И это при том, что изначально договор был нам невыгоден — об этом во вторник Владимир Путин впервые заявил абсолютно четко:

«Подписанный в 1987 году договор что означал? Он означал, что ликвидировались ракеты наземного базирования, а у Советского Союза не было других, у США — были и морского, и воздушного базирования, а у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Непонятно, зачем руководство Советского Союза пошло на это односторонне разоружение — одному Богу известно. Но это было сделано, а наши партнеры продолжали развивать такие системы, повторяю, морского и воздушного базирования».

Но в последние годы Россия также создала подобные системы — которые не нарушают договор. Понятно, что Америке это не нравится — но это не является основанием для разрыва договора. Если бы, конечно, США не руководствовались другими мотивами — главным из которых является как раз желание развязать себе руки в противостоянии с Китаем, у которого основная часть ракет как раз и является ракета средней и меньшей деятельности. Путин, не называя прямо Китай, упрекнул США в нежелании договариваться:

«Действительно, с этим договором есть определенные сложности. В нем не участвуют другие страны, обладающие ракетами средней и меньшей дальности. Но что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению? Или приступить к обсуждению параметров нового договора?».

В конце заседания Путин еще раз вернулся к теме ДРСМД:

«Понимаете, да, меняется ситуация, она поменялась. Но не за счёт того, что мы нарушили Договор. Мы ничего не нарушаем. Да, она меняется и в том смысле, что другие страны развивают такие виды вооружения. Их много, таких стран, на самом деле. Ну, попробовали бы начать переговоры с этими странами. Нет. Просто, видимо, это сдерживает определённые устремления, причем вряд ли это устремления миролюбивого характера. Это наращивание вооружения, это еще один толчок к гонке вооружений».

Содержится ли в этих словах призыв к расширению ДРСМД — за счет включения в него других стран?

Нет — буквально вчера глава МИДа Сергей Лавров подтвердил, что «мы категорически против такой инициативы». Потому что еще два месяца назад Дональд Трамп , объявляя о предстоящем выходе США из договора, заявил что Китай «должен быть включен» в договор. В Пекине тогда это вызвало резко негативную реакцию — в китайском МИДе заявили, что США хотят выйти из договора и «такого рода безосновательные рассуждения по перекидыванию вины на других понять невозможно»: «Китай не потерпит никакого шантажа ни от одной из стран».

На днях японское агентство Nikkei написало на ссылкой на неназванные источники, якобы близкие к российские правительству, что Россия якобы призывает Китай принять участие в переговорах о судьбе ДРСМД — предложение поступило в октябре и «по-видимому, Пекин не отверг эту идею». Якобы Путин мог коснутся и темы привлечения Китая к переговорам в разговоре с Трампом в Буэнос-Айресе на саммите G20.

Цель этого вброса понятна — посеять недоверие между Москвой и Пекином. Но Россия еще до этого раскрыла детали переговоров с США на тему ДРСМД — Сергей Лавров рассказал, что «прежде всего США интересуются азиатским направлением, на котором им хотелось бы все-таки компенсировать „несправедливое“ отсутствие у них вооружений средней и меньшей дальности». Об этом, по его словам, во время визита в Москву заявлял помощник Трампа Джон Болтон — американцы запрашивали Россию касательно вовлечения в процесс ограничения ракет Китая, Индии, Пакистана и Ирана. В ответ в Кремле предложили американцам самостоятельно выяснить у этих стран их позицию.

Действительно, Россия не заинтересована в том, чтобы подыгрывать американцам в их противостоянии с Китаем — напротив, с Пекином нас связывают отношения стратегического взаимодействия, в то время как США открыто называют нас противником и всячески пытаются нас прессинговать.

Поэтому слова Путина о расширении договора нужно понимать как риторический вопрос — мол, если бы США хотели сохранить договор, они могли бы предпринять какие-то шаги по вовлечению в него третьих стран. Да, Китай не пошел бы на присоединение к ДРСМД — но Вашингтон мог бы хотя бы предложить Пекину, как выразился Путин, «приступить к обсуждению параметров нового договора». Этого сделано не было — Трамп предпочел давить на Китай через Москву, угрожая порвать договор РСМД. Если США нужно было просто выйти из договора — то такая манера понятна. Но если бы они хотели достичь какого-то соглашения с Китаем, то подобные действия совершенно контрпродуктивны. Ведь в результате Вашингтон обострит отношения с Москвой и ничего не добьется от Пекина. А заодно и еще больше сцементирует и так крепнущий российско-китайский геополитический альянс — сам факт существования которого лишь ускоряет процесс отступления США с позиции мирового гегемона.

Но существует ли вообще хотя бы теоретический вариант на заключение нового, заменяющего ДРСМД соглашения, на сей раз многостороннего. Конечно, нет — мир стал другим. Ни Китай, ни Индия и Пакистан, ни Иран, ни Северная Корея никогда не откажутся от ракет средней и малой дальности — потому что они составляют основу их ракетно-ядерных вооружений. Только США и Россия имеют все виды ракет — ну еще и Китай активно развивает свою ракетную программу. Учитывая, что противостояние Китай и США является главным противостоянием 21 века и будет только нарастать, обе стороны совершенно резонно не доверяют друг другу. Китай будет расширять свое влияние как глобальной державы — и уж тем более делать все для своего доминирования в регионе, который всегда был и будет для него регионом «номер один», то есть в Юго-Восточной Азии, и шире, в Тихоокеанском регионе, от Кореи и Японии до Малайзии и Индонезии. США же всеми силами пытаются сдержать Китай в первую очередь именно в этом регионе — где у них имеется множество военных баз, включая «непотопляемые авианосцы» типа острова Окинавы. И где американский флот курсирует вдоль китайского побережья, включая стратегически важное для Пекина Южно-Китайское море.

В этих условиях Китай никогда не пойдет на заключение соглашения с США — ни на невыгодных «горбачевских», ни даже на равных условиях. Как минимум до тех пор, пока он не достигнет с США паритета — как в ракетно-ядерных, так и в военно-морских силах. На это уйдет пара десятилетий — но в каком состоянии к этому времени будут сами США? Им будет уже не до сдерживания Китая — не говоря уже о глобальных амбициях. Тогда можно будет подписывать новый ДРСМД — вот только смысла в нем уже не будет никакого.