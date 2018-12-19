Госдума запретила алкоголь из порошка

Закон, который вводит понятие "порошкообразная спиртосодержащая продукция" и запрещает ее производство и оборот в России , принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Дополнения внесут в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя, передает РИА Новости

Отмечается, что новый термин объединит продукцию в виде сухого вещества, которая используется для получения жидкости с этиловым спиртом. Все исключения отмечены в перечне, установленном кабмином страны.

В документе исключается риск попадания под запрет компонентов, необходимых при создании парфюма, бытовой химии и средств гигиены, подчеркнули в профильном комитете нижней палаты парламента.

Одним из рисков продажи "сухого алкоголя", по данным российского правительства, является то, что покупатели сами могут менять дозировку и способ его употребления. В итоге порошкообразная спиртосодержащая продукция становится опасной для здоровья.