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Госдума запретила алкоголь из порошка 

Москва24 + ещё 8 10 часов назад
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Закон, который вводит понятие "порошкообразная спиртосодержащая продукция" и запрещает ее производство и оборот в России, принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Дополнения внесут в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя, передает РИА Новости.
Отмечается, что новый термин объединит продукцию в виде сухого вещества, которая используется для получения жидкости с этиловым спиртом. Все исключения отмечены в перечне, установленном кабмином страны.
В документе исключается риск попадания под запрет компонентов, необходимых при создании парфюма, бытовой химии и средств гигиены, подчеркнули в профильном комитете нижней палаты парламента.
Одним из рисков продажи "сухого алкоголя", по данным российского правительства, является то, что покупатели сами могут менять дозировку и способ его употребления. В итоге порошкообразная спиртосодержащая продукция становится опасной для здоровья.
Рекомендации по выбору алкоголя, который не навредит покупателям, ранее дали в Минздраве. По словам главного внештатного специалиста психиатра-нарколога ведомства Евгения Брюна, к новогоднему столу лучше взять белое сухое вино.
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