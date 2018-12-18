Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия бы распалась, если бы захватила всю украинскую территорию.
Об этом он заявил «112 Украина».
По его словам, если бы Россия захватила Украину, то она перестала бы существовать в течение года.
«Вот Россия взяла и сошла с ума во главе с начальником и пришла на Украину. И оккупировала Украину. Представьте себе. Через год России бы не стало. Потому что тогда на Украину надо привести половину войска, почти 70% бюджета, чтобы удержать её в повиновении. Это непросто», — сказал он.
Ранее Кравчук в беседе с НСН заявил, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу Украины.