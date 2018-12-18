Украинский экс-президент предрёк России распад в случае захвата Украины

Об этом он заявил «112 Украина».

По его словам, если бы Россия захватила Украину, то она перестала бы существовать в течение года.

«Вот Россия взяла и сошла с ума во главе с начальником и пришла на Украину. И оккупировала Украину. Представьте себе. Через год России бы не стало. Потому что тогда на Украину надо привести половину войска, почти 70% бюджета, чтобы удержать её в повиновении. Это непросто», — сказал он.

Ранее Кравчук в беседе с НСН заявил, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу Украины.