Комитет Государственной думы по охране здоровья порекомендовала принять в первом чтении нашумевший проект закона, разрешающую посетителям аэропортов курить в специально отведённых для этого местах.
Автором идеи является парламентарий-единоросс Сергей Боярский, пишет ТАСС.
«Предлагаемое законопроектом допущение курения в специально оборудованных вентиляцией помещениях аэропортов будет являться оправданной мерой, направленной на более эффективную защиту от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта», —говорится в сообщении профильной структуры ГД.
Законопроект получил поддержку и со стороны комитета-соисполнителя — по транспорту и строительству. Против нововведения выступил Минздрав РФ.