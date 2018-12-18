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Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты 

News.ru 2 часа назад
Фото: Андрей Любимов/АГН "Москва"
Комитет Государственной думы по охране здоровья порекомендовала принять в первом чтении нашумевший проект закона, разрешающую посетителям аэропортов курить в специально отведённых для этого местах.
Автором идеи является парламентарий-единоросс Сергей Боярский, пишет ТАСС.
«Предлагаемое законопроектом допущение курения в специально оборудованных вентиляцией помещениях аэропортов будет являться оправданной мерой, направленной на более эффективную защиту от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта», —говорится в сообщении профильной структуры ГД.
Законопроект получил поддержку и со стороны комитета-соисполнителя — по транспорту и строительству. Против нововведения выступил Минздрав РФ.
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