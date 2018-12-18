«Мы можем только выразить свое сожаление»

В Кремле не согласны с резолюцией Генассамблеи ООН по Крыму , в которой Москву осуждают за «милитаризацию Крыма и Севастополя », а также за якобы увеличивающееся военное присутствие России в Черном и Азовском морях. Киев, который и стал инициатором этой резолюции, считает одобрение документа «важным шагом на пути к деоккупации Крыма».

В Кремле не согласны с принятой резолюцией Генеральной ассамблеи ООН о «проблеме милитаризации» Крыма. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Москва сожалеет о подобном решении стран, проголосовавших за принятие этого документа.

«Мы можем только выразить свое несогласие с подобной позицией [изложенной в резолюции] и свое сожаление, — сообщил Песков. — Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави».

Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что Крым вошел в состав РФ после проведения референдума на территории полуострова «в результате свободного волеизъявления крымчан». По словам Пескова, жители Крыма приняли решение «в строгом соответствии с действующим на тот момент на Украине законодательством».

Представитель Кремля предпочел не говорить о результатах голосования в ООН , так как не был ознакомлен в деталях с этой информацией.

Генеральная Ассамблея ООН 17 декабря приняла предложенную Украиной резолюцию против «милитаризации Крыма и Севастополя» Россией. В тексте документа выражается серьезная озабоченность из-за «милитаризации Азовского моря». Говорится также о нарушении украинского суверенитета и территориальной целостности.

Помимо этого, в документе содержится призыв к России освободить задержанные 25 ноября украинские военные корабли. Применение силы в ООН сочли «неоправданным».

Кроме того, Украина внесла в документ пункт о строительстве Крымского моста.

« [Генассамблея] также осуждает увеличивающееся военное присутствие РФ в частях Черного моря и Азовского моря, а также наложенные Россией ограничения на проход иностранных судов в Азовском море», — говорится в тексте документа.

Резолюцию поддержали 66 стран ООН, 19 государств проголосовали против. 72 участника предпочли воздержаться от голосования.

Стоит также отметить, что Сирия и Иран выступили с инициативой внести некоторые поправки в предложенный украинской стороной документ. Так, например, было внесено предложение внимательно расследовать инцидент в Азовском море и по итогам расследования привлечь виновных к ответственности. Также в ходе обсуждения резолюции предложили внести пункт об «уважении суверенных границ друг друга». Иран и Сирия призывали стороны «воздержаться от опасной риторики призывов к разрушению критически важных инфраструктурных объектов.

Однако внесение поправок было отклонено. Причиной этому послужило то, что некоторые страны-участники сочли, что предложенные изменения „противоречат тексту резолюции“.

Президент Украины Петр Порошенко положительно встретил решение ООН одобрить резолюцию.

»Сегодня сделан еще один важный шаг на пути к деоккупации Крыма. Резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества продолжающемуся противоправному поведению Кремля», — написал Порошенко на своей странице в фейсбуке.

Совфеде , однако, посчитали, что резолюция не имеет особого юридического значения. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . При этом, по его словам, решение ООН может привести к некоторым последствиям, поскольку резолюция «развязывает Киеву руки на любые шаги».

Об этом же заявил и заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский , комментируя итоги голосования.

«Группа государств-членов ООН, в первую очередь из НАТО ЕС , поощряет украинцев к новым преступлениям и провокациям во имя западных политических амбиций», — заявил Дмитрий Полянский.

При этом он удовольствием отметил, что 91 страна не стала поддерживать эту инициативу.

Резолюция принимается уже третий год подряд. 19 декабря 2017 года Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую «нарушения прав человека», которые, как описано в поданном Украиной тексте документа, происходят на полуострове с «незаконно установленными Российской Федерацией законами, юрисдикцией и управлением».