Путин задумался о включении других стран в ракетный договор

Президент согласился, что с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «есть определенные сложности: в нем не участвуют другие страны, обладающие ракетами средней и меньшей дальности».

«Но что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению или приступить к обсуждению параметров нового договора?» — добавил российский лидер.

Ранее 18 декабря Путин заявил, что, выход Вашингтона из ДРСМД может привести к обрушению всей архитектуры безопасности. Он подчеркнул, что США выходят из договора «под надуманным предлогом, а сами давно уже все нарушили».