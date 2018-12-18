Составлен список предвыборных «фейлов» Навального

В конце ноября Навальный опубликовал на своем YouTube-канале видео под названием «Как нам победить "Единую Россию"». По его словам, на любых выборах этому поспособствует его проект «Умное голосование».

Злой Аналитик

Суть проекта в том, что команда оппозиционера сама будет решать, за кого голосовать россиянам, чтобы выборы либо переходили во второй тур, либо единороссы получали меньше мест в органах власти.

Нечто похожее Навальный предлагал еще шесть лет назад перед выборами в Госдуму . Тогда его стратегией было голосование «за кого угодно, кроме "Единой России"». В результате партия власти все равно победила, а «Яблоко» , за которое голосовали многие сторонники Навального, не преодолело пятипроцентный барьер.

Перед парламентскими выборами 2016-го оппозиционер агитировал россиян не голосовать за единороссов при помощи денег. То есть осознать, что каждый набранный голос приносит преодолевшей трехпроцентный барьер партии 110 бюджетных рублей в год, и решить, кому они действительно хотят заплатить 550 рублей за пять лет. Результат — 324 из 450 кресел в Госдуме заняли и занимают до сих пор единороссы.

Злой Аналитик

После недопуска к выборам президента в 2018-м Навальный призвал сторонников не голосовать вообще. Результат — 10-процентный рост явки по сравнению с президентскими выборами 2012-го.

Наконец, первый результат уже дало и «Умное голосование» — кандидат от власти Олег Кожемяко был избран губернатором Приморского края.