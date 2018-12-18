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Шойгу рассказал о противодействии американской ПРО
РИА Новости
1 час назад
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РИА Новости
Комментарии
ШОЙГУ: РОССИЙСКИЕ ВС
РФ
НАРАЩИВАЛИ В 2018 ГОДУ УДАРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В ПРОТИВОВЕС РАЗВЕРТЫВАЕМОЙ США СИСТЕМЕ ПРО
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