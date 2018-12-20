Путин назвал патриотизм основой укрепления страны

Патриотизм должен выступать в роли основы для укрепления государства, считает президент Владимир Путин . Так он ответил на вопрос о современной идеологии россиян.

Во время ежегодной большой пресс-конференции российский лидер подчеркнул, что данный термин следует рассматривать «не в квасном смысле», а в широком и «самом благородном» смысле этого слова.

Как сообщал News.ru, ранее глава государства заявил, что возвращение к социалистическому строю в Российской Федерации невозможно. По его словам, это всегда связано с расходами больше доходов и в конечном итоге с тупиком в экономике. Возможны элементы социализации экономики, социальной сферы.