Путин рассказал о новейшем российском оружии

Новейшее российское оружие кратно увеличит потенциал армии и флота. Об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны РФ , передает «Интерфакс»

«Это оружие кратно, именно кратно увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надежно и безусловно обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия, укрепляет баланс сил, а значит, стабильность в мире», — сказал Путин.

Президент выразил надежду, что новое оружие России заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике.

По словам Путина, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат», о которой он рассказал в послании Федеральному собранию в марте, успешно прошла испытания.

Президент напомнил, что ракетный комплекс «Авангард» вышел в серийное производство, гиперзвуковой авиакомплекс «Кинжал» начал нести боевое дежурство и была проведена отработка практического применения боевых лазерных комплексов «Пересвет».

Путин также заявил, что доля современного вооружения в российской ядерной триаде составляет уже 82%.