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Путин рассказал о новейшем российском оружии 

Рамблер + ещё 11 2 часа назад
Новейшее российское оружие кратно увеличит потенциал армии и флота. Об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны РФ, передает «Интерфакс».
«Это оружие кратно, именно кратно увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надежно и безусловно обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия, укрепляет баланс сил, а значит, стабильность в мире», — сказал Путин.
Какого оружия России и Китая опасаются в Вашингтоне
Президент выразил надежду, что новое оружие России заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике.
По словам Путина, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат», о которой он рассказал в послании Федеральному собранию в марте, успешно прошла испытания.
Президент напомнил, что ракетный комплекс «Авангард» вышел в серийное производство, гиперзвуковой авиакомплекс «Кинжал» начал нести боевое дежурство и была проведена отработка практического применения боевых лазерных комплексов «Пересвет».
Путин также заявил, что доля современного вооружения в российской ядерной триаде составляет уже 82%.
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