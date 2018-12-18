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Путин отметил наращивание сил НАТО у границ России 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны заявил о необходимости анализировать и учитывать развитие военно-политической обстановки в мире.
«Мы видим, что сложной остаётся ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове. В течение года продолжалось наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи наших границ», — сказал российский лидер.
В конце ноября заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что НАТО под видом учений концентрирует войска в приграничных с Россией странах. Он отметил, что наращиваются силы, в том числе странами НАТО, которые многим обязаны России.
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