Политолог: Власть успешно противодействовала популистской волне в Приморье

«Популистская волна поднялась и у нас в России. Это то, через что проходят сейчас и европейские государства, латиноамериканские», — заявила политолог Екатерина Соколова, выступая на круглом столе в редакции газеты ВЗГЛЯД по итогам Единого дня голосования-2018.

«В Приморье мы увидели там высокую протестную активность, мы увидели определенный подрыв доверия, нарушение договора власти и общества», — заявила руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

«В итоге власть показала в этой кампании, что этой волне можно успешно противостоять, базируясь на двух основных вещах — это открытость, работа с общественными настроениями, личный контакт с избирателями, и это эффективность в ежедневном решении вопросов качества их жизни», — сказала Соколова.

«Если посмотреть, как позиционировали себя выигравшие еще в сентябре на выборах главы регионов, — те, кого назначил Путин на должность врио, — везде мы увидим ставку на решение проблем конкретного человека. Они применили новые подходы, новые механизмы по взаимодействию в сетях. Было и буквальное хождение по улицам, отказ от кортежа и так далее. В итоге в 20-ти кампаниях мы получили 17 новых назначенцев, поддержанных в переизбрании на новый срок. Такие главы успешно победили в первом туре еще в сентябре», — отметила Соколова.

Во вторник Экспертный институт социальных исследований («ЭИСИ») совместно с газетой ВЗГЛЯД провели заседание клуба «Экспертный взгляд» по итогам затянувшегося в этом году Единого дня голосования «ЕДГ–2018 ВСЕ».

Ведущие эксперты, политконсультанты, работавшие на осенней кампании, обсуждали особенности ЕДГ-2018, в частности политический феномен Дальнего Востока, причины успехов и неудач участников ЕДГ-2018.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье самая бурная избирательная кампания этой осени завершилась — Приморье избрало себе нового руководителя. С солидным перевесом на выборах победил Олег Кожемяко , самовыдвиженец, главным соперником которого оказался Андрей Андрейченко из ЛДПР . Назначенный президентом не далее как в сентябре, врио губернатора Кожемяко сумел всего за пару месяцев завоевать доверие очень непростого края.

По мнению Екатерины Соколовой, выборы в Приморье стали яркой точкой, финалом политического марафона этого года. «А кампания Кожемяко стала квинтэссенцией нового подхода. В ответ на волну популистских настроений было использовано перенаправление статей бюджета на ремонт дворов, который вообще так и так должен был идти. Это ощутимые доступные элементарные вещи для рядовых избирателей», — пояснила эксперт ЭИСИ.