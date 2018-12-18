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Песков пояснил слова Путина о религиозных сектах 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что руководству страны в какой-то момент придется "быть гораздо более либеральными" по отношению к различным религиозным сектам, передает РИА "Новости".
"Здесь нужно разбираться с каждыми конкретными случаями, там тема была упомянута, посмотрят на конкретные случаи. Здесь невозможно как-то концептуально решать этот вопрос. Существуют разные случаи, разные проявления, говорящие за и против, но по крайней мере на эту тему дополнительно посмотрят", — сказал Песков.
Таким образом Песков ответил на вопрос о том, возможны ли изменения в законодательстве после заявления Путина.
Ранее сообщалось, что мать подростка, устроившего взрыв и стрельбу в керченском колледже, водила его с собой в секту.
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