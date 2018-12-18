Путин намерен встретиться с командующими округами

Президент Владимир Путин 18 декабря посетит военную выставку и проведет встречу с командующими военных округов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Путин в первой половине дня поучаствует в расширенном заседании коллегии Минобороны , сообщил пресс-секретарь, передает ТАСС

«Там и выставку он посетит кратко в Национальном центре управления обороны на Фрунзенской набережной. И традиционно потом встретится с командующими войсками военных округов и Северного флота», — сказал он.

Также Песков напомнил, что глава государства готовится к ежегодной большой пресс-конференции, изучает большой массив информации и проводит совещания.

Кроме того, Путин встретится с руководителями крупного российского бизнеса, добавил представитель Кремля.

«Встреча состоится до Нового года, но не на этой неделе», — уточнил пресс-секретарь.