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Путин намерен встретиться с командующими округами 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин 18 декабря посетит военную выставку и проведет встречу с командующими военных округов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин в первой половине дня поучаствует в расширенном заседании коллегии Минобороны, сообщил пресс-секретарь, передает ТАСС.
«Там и выставку он посетит кратко в Национальном центре управления обороны на Фрунзенской набережной. И традиционно потом встретится с командующими войсками военных округов и Северного флота», — сказал он.
Также Песков напомнил, что глава государства готовится к ежегодной большой пресс-конференции, изучает большой массив информации и проводит совещания.
Кроме того, Путин встретится с руководителями крупного российского бизнеса, добавил представитель Кремля.
«Встреча состоится до Нового года, но не на этой неделе», — уточнил пресс-секретарь.
Пресс-конференция Путина пройдет 20 декабря в московском Центре международной торговли. На мероприятие аккредитовалось 1702 журналиста.
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