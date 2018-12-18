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Госдума ввела штрафы за вовлечение детей в митинги 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские парламентарии в третьем, окончательном чтении приняли законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные публичные акции.
Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Единая Россия» Алена Аршинова, Анатолий Выборный, Ольга Окунева и Евгений Ревенко, передает ТАСС.
Законопроект дополняет статью 20.2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») новой частью, где устанавливается ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в незаконных уличных акциях. За эти правонарушения предусматривается штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, или обязательных работ на срок от 20 до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.
Повторное вовлечение детей и подростков в несанкционированные митинги «повлечет повышенную административную ответственность» в соответствии с частью 8 этой же статьи КоАП. В этом случае штраф для граждан повышается до 300 тыс. рублей, срок обязательных работ — до 200 часов, административного ареста — до 30 суток, штрафные санкции для чиновников определены в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.
В сопроводительных документах отмечается, что «законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе в целях недопущения причинения вреда их жизни, здоровью и развитию».
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