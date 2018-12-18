В Госдуме упрекнули рэперов за «африканские частушки»

Он выразил недовольство, что СМИ уже несколько недель освещают срывы концертов рэп-исполнителей и инициативы власти по поддержке музыкантов. "Они себя называют рэперами, а я их называю исполнителями африканских частушек. Почему такого внимания нет к исполнителям наших народных песен, частушек в том числе, народного творчества? Почему им не предлагаются гранты, почему их не собирают в Государственной думе?" — цитирует депутата РИА "Новости"

Ранее комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи запустил конкурс "Безграничный рэп", чтобы найти лучшую рэп-композицию о туризме.

Позже уполномоченный по правам человека поддержала российских рэперов после запретов концертов в российских регионах властями на местах.