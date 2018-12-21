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Кожемяко сформировал новый состав администрации Приморья 

РИА Новости + ещё 14 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Губернатор Приморья Олег Кожемяко сформировал новый состав администрации края, Вера Щербина, ранее возглавлявшая правительство Сахалина, назначена первым вице-губернатором, сообщает администрация региона.
Ранее сообщалось, что глава сахалинского правительства Вера Щербина подала в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности председателя правительства Сахалинской области назначен Алексей Белик. Губернатором Приморья избран Олег Кожемяко, ранее возглавлявший Сахалин.
"Губернатор Приморья Олег Кожемяко утвердил изменения в состав администрации края в четверг, 20 декабря… Свой пост покинули вице-губернаторы Валентин Дубинин, курировавший вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли, и Дмитрий Мариза, отвечавший за записи актов гражданского состояния, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности", — говорится в сообщении.
В новый состав администрации края перешли Александр Костенко, Гагик Захарян, Константин Межонов, Константин Богданенко. Костенко теперь будет курировать вопросы лесного хозяйства, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, тарифообразования, лицензирования и торговли. Захарян займется развитием жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, государственного жилищного надзора.
Межонов будет отвечать за вопросы образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, культуры и охраны объектов культурного наследия, здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта. Богданенко будет отвечать за вопросы экономики и развития предпринимательства, проектного управления, государственного заказа, промышленности, земельных и имущественных отношений, международного сотрудничества и туризма.
"Должность врио первого вице-губернатора в новой администрации Приморского края заняла Вера Щербина. В ее обязанности будет входить работа по направлениям взаимодействия с федеральными органами власти, финансов, реализации государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля, информатизации и телекоммуникаций", — сообщают власти.
Врио вице-губернатора — руководителя аппарата администрации Приморского края стал Антон Волошко. Он будет курировать вопросы взаимодействия с законодательным собранием Приморского края, избирательной комиссией края и органами местного самоуправления муниципальных образований края и другие вопросы. Врио вице-губернатора Приморского края Михаил Петров назначен курировать градостроительство, региональный государственный строительный надзор и контроль в области долевого строительства, а также транспорт и дорожное хозяйство.
Олег Мельников в должности врио вице-губернатора займется вопросами общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей и другими.
Антон Волошко на Сахалине занимал пост первого заместителя губернатора области, а после — возглавил предвыборный штаб Кожемяко в Приморье.
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Политика , Олег Мельников , Вера Щербина , Михаил Петров , Алексей Белик , Олег Кожемяко , Сахалинская Область
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