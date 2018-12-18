Законы, вступающие в силу 18 декабря

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 года № 1505 «Об ограничении условий и мест розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции»

Установлен запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объёма готовой продукции ниже цены, которая установлена Минфином России для розничной продажи водки, ликёро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28%. Также запрещена розничная продажа такой спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общественного питания.

Этот запрет не распространяется на стеклоомывающие жидкости, нежидкую непищевую спиртосодержащую продукцию и ряд других продуктов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 года № 1494 «Об определении потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 2019 год»

На основании предложений регионов РФ установлена квота на выдачу приглашений на въезд в Россию и разрешений на работу для иностранных граждан. Она составит 144 583 человека, что почти на 20% меньше от квоты, установленной на 2018 год.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 года № 1492 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Внесены изменения в правила заключения договоров аренды имущества бюджетных и автономных учреждений образования и науки с созданными ими компаниями, деятельность которых заключается во внедрении результатов интеллектуальной деятельности, право использования которых внесено в качестве вклада в их уставные капиталы.

В частности, сокращен срок рассмотрения учреждениями заявок на аренду. Теперь он составляет 5 календарных дней (ранее — 10 рабочих дней). Кроме того, установлено, что срок рассмотрения учредителями обращений учреждений о согласовании передачи имущества в аренду теперь составляет 15 календарных дней.

Также изменен порядок реализации полномочий учредителя федеральных бюджетных и автономных учреждений.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 года № 1491 «Об определении пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, в которых различные виды государственного контроля (надзора) осуществляются должностными лицами таможенных органов»

К автомобильным пунктам пропуска через госграницу, в которых санитарно-карантинный, карантинный фитосанитарный и ветеринарный контроль товаров проводят таможенники, отнесены: Вяртсиля, Шумилкино и Яраг-Казмаляр.

Постановление будет действовать до 1 января 2022 года.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 года № 1485 «О внесении изменений в Правила выплаты компенсации на приобретение проездных документов на все виды общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения судьям Российской Федерации после ухода или удаления их в отставку, а также судьям, которые назначены (избраны) от Российской Федерации в Суд Евразийского экономического союза , Экономический суд Содружества Независимых Государств, являются гражданами Российской Федерации и полномочия которых прекращены»

Внесенными изменениями установлено, что компенсация на приобретение проездных документов на все виды общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения также теперь будет выплачиваться бывшим судьям кассационных и апелляционных судов, судьям специализированных федеральных судов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2018 года № 1446 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2017 г. № 334»

Расширены границы территории опережающего социально-экономического развития «Каспийск» (ТОР «Каспийск»). В неё включены земельные участки, где планируется реализовать инвестиционные проекты по строительству завода по производству структурных изоляционных панелей, расширению производства кабельно-проводниковой продукции, развитию производства и переработке полиэтиленов, строительству плавательного бассейна.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2018 года № 1442 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен на газ»