Реакция Евросоюза, который заявил, что создание вооруженных сил Косово является суверенным правом Приштины, — "беззубая" и разочаровывающая, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по этому вопросу.
"Большим разочарованием является позиция Евросоюза, с одной стороны, претендующего на роль объективного посредника, а с другой — смотрящего сквозь пальцы на противозаконное создание армии Косово", — сказал Небензя.
Постпред отметил, что "реакцию ЕС на последнее решение Приштины иначе как "беззубой" назвать нельзя".
"Это безответственная и двуличная политика, которая перешла опасную черту", — добавил дипломат.