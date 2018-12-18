Небензя разочарован «беззубой» реакцией Евросоюза на создание армии Косово

"Большим разочарованием является позиция Евросоюза, с одной стороны, претендующего на роль объективного посредника, а с другой — смотрящего сквозь пальцы на противозаконное создание армии Косово", — сказал Небензя.

Постпред отметил, что "реакцию ЕС на последнее решение Приштины иначе как "беззубой" назвать нельзя".