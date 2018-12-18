Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя разочарован «беззубой» реакцией Евросоюза на создание армии Косово 

РИА Новости + ещё 5 9 минут назад
Реакция Евросоюза, который заявил, что создание вооруженных сил Косово является суверенным правом Приштины, — "беззубая" и разочаровывающая, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по этому вопросу.
"Большим разочарованием является позиция Евросоюза, с одной стороны, претендующего на роль объективного посредника, а с другой — смотрящего сквозь пальцы на противозаконное создание армии Косово", — сказал Небензя.
Постпред отметил, что "реакцию ЕС на последнее решение Приштины иначе как "беззубой" назвать нельзя".
"Это безответственная и двуличная политика, которая перешла опасную черту", — добавил дипломат.
Последние новости
Выяснилось, для чего сотрудники СБУ находились на кораблях Украины США: ну почему Россия не принимает нас всерьез? Глава украинского "Минсдоха" пошла в бой на Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские Ка-52 назвали убийцами украинских С-300140
Скандал с Венедиктовым и другие события дня21
У России нашли климатическое оружие237
В РФ станет больше безработных
В РФ «доведут до ума» наказание за репосты9
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
04:12
Выживут ли «Соединенные штаты Европы»
Европа В мире
00:21
США озвучили планы на Черное море
В мире Армия
00:58
Лавров допустил передачу Курил Японии
Политика
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
01:11
Киселев ответил на «вонючую мразь» Венедиктова
Общество
00:41
США начнут новые поставки оружия Украине
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение