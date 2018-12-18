Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аксенов дал определение резолюции ГА ООН по Крыму 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 103 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Резолюция Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма является очередным витком глупости, считает глава республики Сергей Аксенов.
«Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и акватории Азовского и Черного морей. Считаю это очередным витком глупости, поскольку уже все, кто мог, успели понять, что идти на поводу у руководства Украины — абсолютно бесполезное и безнадежное мероприятие», — написал Аксенов в Facebook.
Он добавил, что сейчас российскому Крыму ничего не угрожает, и Россия полностью обеспечивает безопасность жителей полуострова.
«Считаю, что не нужно отвлекаться на подобные заявления, а стоит продолжать заниматься укреплением внутренней экономики и обороноспособности нашей страны», — уточнил он.
Резолюцию ГА ООН также прокомментировал вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский, передает РИА «Новости».
«Как это ни прискорбно, но такая уважаемая и влиятельная некогда организация как ООН превратилась в инструмент для принятия некомпетентных и популистских решений в угоду позиции группы так называемых «западных демократий», — сказал он.
По его мнению, цена решений ООН может упасть «до ломаного гроша», если организация будет так реагировать на любую провокацию «со стороны каждого несостоявшегося государства, руководство которого таким образом пытается удержаться у власти».
Он выразил надежду, что граждане Украины смогут разглядеть «за дымовой завесой из мнимых международных и религиозных побед» истинное лицо руководства страны и перейдут от к активному изменению политической ситуации в стране.
Ранее во вторник ГА ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного моря.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Эксперт оценил версию США о смерти главы ГРУ Сергуна Ритейлеры предупредили о грядущем подорожании продуктов Календарь с Путиным в Японии оказался популярнее, чем с местными звездами
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: В Россию вернулась психология «черного дня»12
Путину добавили полномочий239
США раскрыли «истинную» версию смерти начальника ГРУ154
Россию официально признали угрозой для Украины1250
Умерла Любовь Лондон
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
00:47
Пока вы спали: В Россию вернулась психология «черного дня»
Общество
00:35
Календари с Путиным побили рекорды продаж
Политика Азия
01:35
Названа дата инаугурации Кожемяко
Политика Другое
01:33
Почему Россию взволновала ситуация на Балканах
Политика Статьи
03:22
Певца раскритиковали за выступление перед Путиным
В мире Кавказ
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
09:45
Дом-дворец и иномарки: Гусман о богатстве Маслякова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение