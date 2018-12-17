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Небензя рассказал, что угрожает южным регионам России 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Деятельность террористов в Афганистане создает угрозу как странам Центральной Азии, так и южным регионам России, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник в ходе заседания Совбеза по Афганистану.
"Экспансионистские устремления джихадистов, в том числе на севере Исламской Республики Афганистан, создают реальную угрозу безопасности нашим центральноазиатским партнерам и южным регионам России", — сказал Небензя.
Он отметил, что недопустимо "замалчивать и преуменьшать угрозы, исходящие от ИГИЛ* в Афганистане".
"Ждем ответов на наши неоднократные вопросы о транспортировке игиловских боевиков на таинственных неидентифицированных вертолетах", — добавил постпред.
Он добавил, что напряженная ситуация в области безопасности в Афганистане продолжает деградировать.
"Предметом нашей серьезной озабоченности по-прежнему остается укрепление позиций ИГИЛ*, кадровую подпитку которое в основном получает за счет иностранных боевиков, имеющих за плечами боевой опыт в Сирии и Ираке. Боевики остаются верными своей цели — наращиванию своей численности и укреплению своего влияния в стране", — заключил российский дипломат.
*Запрещённая в России террористическая организация
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