Небензя рассказал, что угрожает южным регионам России

Деятельность террористов в Афганистане создает угрозу как странам Центральной Азии, так и южным регионам России , заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник в ходе заседания Совбеза по Афганистану.

"Экспансионистские устремления джихадистов, в том числе на севере Исламской Республики Афганистан, создают реальную угрозу безопасности нашим центральноазиатским партнерам и южным регионам России", — сказал Небензя.

Он отметил, что недопустимо "замалчивать и преуменьшать угрозы, исходящие от ИГИЛ* в Афганистане".

"Ждем ответов на наши неоднократные вопросы о транспортировке игиловских боевиков на таинственных неидентифицированных вертолетах", — добавил постпред.

Он добавил, что напряженная ситуация в области безопасности в Афганистане продолжает деградировать.

"Предметом нашей серьезной озабоченности по-прежнему остается укрепление позиций ИГИЛ*, кадровую подпитку которое в основном получает за счет иностранных боевиков, имеющих за плечами боевой опыт в Сирии и Ираке. Боевики остаются верными своей цели — наращиванию своей численности и укреплению своего влияния в стране", — заключил российский дипломат.

*Запрещённая в России террористическая организация