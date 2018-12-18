США обвинили Москву в нежелании возвращаться к реальности

Таким образом он ответил на заявления российского президента Владимира Путина о том, что Москва в случае необходимости сможет ответить на выход США из ракетного договора созданием новых ракетных систем наземного базирования.

«Подобные угрозы демонстрируют, что у России нет стремления к деэскалации, возвращению к реальности и соблюдению международных норм и стандартов», — заявил Пэхон.

Ранее 18 декабря Путин заявил, что, выход Вашингтона из ДРСМД может привести к обрушению всей архитектуры безопасности. Он подчеркнул, что США выходят из договора «под надуманным предлогом, а сами давно уже все нарушили».