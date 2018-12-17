Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратовский губернатор уволил замминистра за «новогодние поборы» 

РИА Новости + ещё 9 3 часа назад
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в понедельник уволил заместителя министра социального развития региона Дениса Мильто за "поборы к новогодним праздникам", сообщила пресс-служба главы региона.
"Из муниципальных районов я располагаю информацией о том, что один из заместителей министров социального блока занимается поборами на расходы к новогодним праздникам. Расцениваю это как недопустимую ситуацию. Не могу доверять такому государственному служащему. Сегодня принимаю решение о его увольнении", — цитирует Радаева его пресс-служба.
В пресс-службе пояснили, что Радаев после совещания с членами правительства области по вопросам антикоррупционной политики подписал распоряжение об увольнении Дениса Мильто с должности заместителя министра социального развития области.
"Перед законом все равны — депутаты любого уровня, исполнительная власть, органы местного самоуправления. В своей работе мы не имеем права допускать любые коррупционные составляющие… На фоне жесткой финансовой дисциплины вопиющими выглядят факты нарушений закона со стороны госслужащих", — отметил губернатор.
По его словам, факты выявленных коррупционных преступлений со стороны госслужащих не только отражаются на репутации власти, но и на доверии к ней со стороны граждан.
Последние новости
Выяснилось, для чего сотрудники СБУ находились на кораблях Украины США: ну почему Россия не принимает нас всерьез? Глава украинского "Минсдоха" пошла в бой на Россию
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские Ка-52 назвали убийцами украинских С-300160
Скандал с Венедиктовым и другие события дня21
У России нашли климатическое оружие237
В РФ станет больше безработных1
В РФ «доведут до ума» наказание за репосты9
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
04:12
Выживут ли «Соединенные штаты Европы»
Европа В мире
00:21
США озвучили планы на Черное море
В мире Армия
00:58
Лавров допустил передачу Курил Японии
Политика
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
01:11
Киселев ответил на «вонючую мразь» Венедиктова
Общество
00:41
США начнут новые поставки оружия Украине
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение