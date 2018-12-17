Саратовский губернатор уволил замминистра за «новогодние поборы»

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в понедельник уволил заместителя министра социального развития региона Дениса Мильто за "поборы к новогодним праздникам", сообщила пресс-служба главы региона.

"Из муниципальных районов я располагаю информацией о том, что один из заместителей министров социального блока занимается поборами на расходы к новогодним праздникам. Расцениваю это как недопустимую ситуацию. Не могу доверять такому государственному служащему. Сегодня принимаю решение о его увольнении", — цитирует Радаева его пресс-служба.

В пресс-службе пояснили, что Радаев после совещания с членами правительства области по вопросам антикоррупционной политики подписал распоряжение об увольнении Дениса Мильто с должности заместителя министра социального развития области.

"Перед законом все равны — депутаты любого уровня, исполнительная власть, органы местного самоуправления. В своей работе мы не имеем права допускать любые коррупционные составляющие… На фоне жесткой финансовой дисциплины вопиющими выглядят факты нарушений закона со стороны госслужащих", — отметил губернатор.

По его словам, факты выявленных коррупционных преступлений со стороны госслужащих не только отражаются на репутации власти, но и на доверии к ней со стороны граждан.