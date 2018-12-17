Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил, что решение об объединении Приморья и Сахалина должен приниматься сами жителями путем проведения референдума.
«Я, как говорится, проходил эти процедуры, когда объединяли Корякию и Камчатский край, поэтому процессы мне знакомы. И могу сказать, что, прежде всего, это волеизъявление людей. Это самое главное требование и правило. А все остальное: и референдумная группа, и обращение к руководителю страны, и его поддержка тоже, это уже другие моменты», — рассказал Кожемяко.
Он обратил внимание на важность рассмотрения плюсов объединения для обоих регионов, так как «территории большие и непростые», пишет «Интерфакс».
16 декабря врио губернатора Приморского края Кожемяко выиграл повторные выборы в «протестном» регионе. Он набрал 61,88% голосов жителей Приморья.