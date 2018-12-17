Путин уверен, что в деле Пономарева нет политической подоплеки

"Ничего там (в деле Пономарева — прим. ТАСС) такого, засады никакой здесь нет, политической подоплеки", — заверил Путин.

Он добавил, что не видит ничего противозаконного в решении суда об отказе отпустить Пономарева из-под стражи, чтобы попрощаться с его коллегой-правозащитницей Людмилой Алексеевой

"К близким родственникам могли бы отпустить на прощание, на похороны, другого случая в законе не предусмотрено, — отметил глава государства. — Судья руководствуется этими прямыми указаниями самого текста закона, вот и все".

Путин заметил, что если бы такое же решение было принято в отношении неизвестного человека, то никто бы не обратил внимания. По словам президента, принять иное решение в отношении Пономарева суд не мог, потому что "закон для всех одинаков".

Поручение генпрокурору

Путин также заявил, что поручит генеральному прокурору Юрию Чайке проверить дело 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, находящегося под стражей. При этом глава государства предупредил, что призывы к несанкционированным акциям приводят к событиям, подобным парижским. При этом, по мнению Путина, "ставить под сомнение в нашем разговоре справедливость принятого судом решения очень трудно, просто невозможно".

"Есть суд, он принял решение, потом второе решение. Я, разумеется, исходил из того, что эта тема всплывет (на нынешнем заседании — прим. ТАСС). Но что я увидел из той справки, которую прочитал, — речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям", — отметил президент.

Путин уверен, что призывы к несанкционированным акциям чреваты событиями, подобными парижским.

Говоря о деле Пономарева, глава государства заметил, что решение суда было основано на призывах к несанкционированным митингам. "Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, страна потом погружается в условия чрезвычайного положения", — подчеркнул Путин.

Президент привел пример ныне покойной правозащитницы Людмилы Алексеевой, которая умела находить компромиссы и согласовывать проведение митингов. "Мне кажется, что нужно к этому стремиться всем", — уверен глава государства.

Дело об аресте Пономарева